PORTO TOLLE Sono terminati i lavori nell'area del polo scolastico di Ca' Tiepolo che garantiranno una sessantina di nuovi parcheggi. Un'operazione dal valore complessivo di 185mila euro di cui appunto quasi 130mila euro per la realizzazione dell'opera (compresi 2.800 euro di oneri per la sicurezza), mentre altri poco più di 55mila euro erano come cifre a disposizione. IL PROGETTOUn progetto volto a creare nuovi spazi auto a servizio della scuola media Brunetti e dell'Ipsia realizzati in questi mesi dalla ditta De.Ma srl di Mesola, l'azienda...