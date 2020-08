PORTO TOLLE

Qualcosa era nell'aria, anche se nessuno lo vuole confermare. La vicenda è quella del maxi-sequestro della Guardia di finanza di Adria sugli oltre 800mila euro di fondi pubblici che vede l'assessore portotollese Raffaele Crepaldi indagato per truffa e favoreggiamento in concorso con Alessandro Duò, imprenditore di Rosolina e presidente uscente di Asm di Rovigo. L'inchiesta ha preso le mosse dai fondi arrivati alla Oibì srl, una start-up nata nel 2016 per occuparsi di trasformazione del pescato in piatti pronti. E dall'indagine delle Fiamme Gialle sono arrivati gli avvisi di garanzia a Crepaldi e Duo per il ruolo di amministratori che hanno avuto nell'azienda.

SINDACO PENSIEROSO

La notizia è trapelata già mercoledì, anche se i nomi coinvolti non erano ancora stati resi noti. Forse è il motivo per cui il sindaco Roberto Pizzoli era apparso particolarmente pensieroso il Consiglio comunale che c'era stato in serata a Porto Tolle. Presente come al suo solito anche l'assessore Crepaldi, sembrava una normale consesso in cui maggioranza e opposizione si sono confrontati sui vari temi, ma neppure quest'ultima ne ha approfittato per far trapelare nulla, forse perché non vi era ancora la certezza sull'identità dei protagonisti della vicenda. Adesso però il dado è tratto e il primo cittadino dovrà fare i conti con questa bomba che gli è esplosa tra le mura di casa.

«Non ho ricevuto alcuna comunicazione ufficiale in merito, quindi non ho ancora avuto modo di confrontarmi con il mio assessore dichiara Pizzoli - Raffaele è un amico, oltre che un valido assessore». Il sindaco non si sbilancia in merito, preferendo seguire la via garantista: «Per me è innocente fino a prova contraria evidenzia - Ho massima fiducia nella persona di Raffaele Crepaldi: ha sempre fatto il suo lavoro nell'ambito dell'Amministrazione in modo più che trasparente».

RIMPASTO ESCLUSO

All'orizzonte quindi non sembra previsto alcun rimpasto di giunta, anche se il danno all'immagine è stato sicuramente forte: «È un avviso di garanzia e al momento non va ad intaccare nulla di quanto è stato fatto» finora, ribadisce il sindaco.

ASSESSORE MUTO

Di contro, sulla vicenda l'assessore, ha deciso di perseguire la via del silenzio: «Non ho dichiarazioni da rilasciare in questo momento» commenta rapido, rimandando al proprio avvocato, il padovano Davide Druda, eventuali dichiarazioni sulla vicenda.

LA CARRIERA

Crepaldi, 46 anni, originario di Porto Tolle, diploma di ragioneria, è stato responsabile vicario della segreteria dell'assessore regionale Isi Coppola per tutta la sua esperienza a Palazzo Balbi, dal 2001 al 2015, come responsabile delle Attività produttive di tutta la Regione. Più o meno nello stesso periodo è iniziata la sua esperienza politica tra le fila di Forza Italia, entrando nella giunta Finotti e dopo 5 anni in opposizione con i colleghi Pizzoli e Silvana Mantovani nel giugno di due anni fa è tornato a sedersi dalla parte della maggioranza.

I REFERATI

Niente delega alla pesca questa volta: in capo all'assessore ci sono Urbanistica e pianificazione, Turismo, Promozione del territorio, Patrimonio, Politiche per la casa, Demanialità, Piano eliminazione barriere architettoniche. Forse è dalla militanza nel partito, di cui ha fatto parte fino a poco tempo fa, che i destini di Crepaldi si sono intrecciati a quelli di Duò. Quest'ultimo a fine 2014 aveva infatti rimesso in piedi l'Associazione piccoli industriali (Api) di Rovigo, di cui Crepaldi fu direttore da dicembre 2015 a fine aprile del 2018. I due sono stati appunto amministratori della Oibì srl: Duò da settembre 2016 a giugno 2018, mentre l'assessore da luglio 2018 a ottobre 2019. A maggio dello stesso anno Crepaldi era stato pure nominato presidente del consiglio di amministrazione della coop Pilamare, una nomina da cui sono poi arrivati gli incarichi come componente del cda del Consorzio pescatori del Polesine e di quello di Fidi pesca.

Anna Nani

