CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORTO TOLLEMichele Gambato, di Confindustria, su Deltafarm osserva: «Con un imprenditore pronto a realizzare quest'opera in 12 mesi ci si può aspettare nella primavera-estate 2020 l'inaugurazione di un progetto che è territoriale, non locale. Qui si sta parlando non di demolizione, ma di un progetto di costruzione per il futuro». Fulvio Dal Zio (Cgil Rovigo) aggiunge: «In questi anni ho sentito tante promesse, oggi siamo di fronte ad un progetto di rilievo che si inserisce in un territorio come il Polesine che ha molte potenzialità, ma...