PORTO TOLLE

L'assessore regionale Cristiano Corazzari è andato in visita a un Ponte per al fine di discutere il progetto di ampliamento dell'ex asilo Badaloni sede del centro per disabili. Insieme a lui per l'amministrazione di Porto Tolle c'erano il sindaco Roberto Pizzoli e la vice Silvana Mantovani. A fare gli onori di casa per un Ponte è stato il presidente dell'associazione Luce sul Mare, Franco Marangon che ha spiegato le finalità del progetto: «Tutto ciò che facciamo è puro volontariato ha detto -. Con il prezioso supporto di 3 operatori professionali specializzati per l'assistenza ai 21 ragazzi che gravitano attorno alla struttura. Ad oggi la struttura offre una metratura inferiore al minimo consentito per ciascuna persona. Vorremmo dunque ampliarla, per offrire un servizio migliore».

L'AMPLIAMENTO

A descrivere l' ampliamento è stato il geometra Nicola Bertaggia: «La proposta progettuale prevede un insieme di opere il cui importo ammonta a 600mila euro, da eseguire attraverso 5 stralci funzionali». Entrando poi nel dettaglio ha sottolineato: «Il primo stralcio prevede l'ampliamento verso sud della struttura, con la creazione di una sala polivalente da 150 metri quadri, con pareti di vetri che possano essere totalmente aperti, affinché il confine e la diversità venga meno. Il secondo stralcio consiste nel completamento dell'ampliamento con l'installazione di pannelli fotovoltaici e frangisole. Il terso stralcio ha come obiettivo la creazione di una cucina d'acciaio e di un corpo servizi nuovo. Con il quarto stralcio si riqualificherà la struttura per il suo efficientamento energetico. E l'ultimo stralcio sarà dedicato alla creazione dell'area verde adiacente, da adibire a orto botanico provvisto di vasche rialzate per i disabili».

INTERVENTO FONDAMENTALE

Unanime dal mondo istituzionale la presa di coscienza di quanto l'intervento sia fondamentale non soltanto per i ragazzi di un Ponte per, ma per tutta la comunità che gravità attorno all'edificio vissuta da tempo anche come casa delle associazioni. «A differenza dei centri diurni diffusi in Alto Polesine, che hanno un costo che si aggira attorno ai 16-20mila euro annuali, questo progetto ha costi notevolmente ridotti ha puntualizzato Mantovani -. Si tratta di un centro aggregativo immerso nella cornice del polo scolastico del comune, perché la sua filosofia è che la disabilità non debba mai essere confinata dietro barriere, anche solo ideali. Parliamo di un'eccellenza per tutta la provincia».

FONDI NECESSARI

Concorde il primo cittadino per cui è fondamentale trovare i fondi necessari per portare a compimento questo intervento strutturale, mentre l'assessore regionale sposando questa idea ha commentato: «Valuteremo in Regione la proposta di sostegno del progetto, con l' intenzione di dare risposta positiva».

Anna Nani

