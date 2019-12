PORTO TOLLE

C'era anche un po' di Delta a Cento (Ferrara) per la chiusura Una scatola piena di cose un calendario di eventi di intrattenimento e dibattito in ambito socio-culturale ospitato alla Gipsoteca Vitali. A chiudere la serata nello spazio dedicato Un gruppo di amici e il loro sogno c'erano infatti gli FLSF Kiss Evolution Tribute di Porto Tolle con la loro band tributo ai Kiss. Dietro il trucco ci sono Moreno Marangon voce e cori; Amedeo Marchetti e Federico Tessarin alla chitarra e voce; Daniele Stoppa al basso; Alex Starna voce e cori; Stefano Carboni alla batteria; Pietro Fonsato alla chitarra solista. I deltini sono stati ancora una volta protagonisti scatenando il numeroso pubblico presente nel ferrarese. A loro gli organizzatori hanno consegnato un riconoscimento che recita: Hanno contribuito alla diffusione di cultura, conoscenza e dottrina con professionalità e chiarezza, dimostrando passione e dedizione per il proprio genere musicale oltreché perseveranza e caparbietà nel raggiungere i propri sogni. «Grazie da tutta la band ha detto Fonsato -. La musica ti fa sentire sempre giovane e noi quando siamo su un palcoscenico ritorniamo tutti un po' bambini».

