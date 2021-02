PORTO TOLLE

A causa dei tempi stretti e delle procedure lunghe ci sono 25.000 pescatori italiani che rischiano di rimanere esclusi dalle misure stanziate dal Governo come sostegno al reddito per le ore di lavoro perse nel 2020 a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19. A lanciare l'allarme è Alleanza cooperative che denuncia come il sistema stia andando in tilt per il poco tempo a disposizione e l'ampia richiesta del comparto. Basti pensare che solo nel Polesine ci sono circa 2.500 imprese, che soffrono ormai da oltre un anno il blocco della ristorazione e il calo del consumo di pesce.

SISTEMA IN TILT

«Le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria e i pochi giorni di tempo per presentare le domande, stanno mandando in tilt il sistema dichiarano dall'Alleanza -. Tutto l'onere di ricostruire l'attività lavorativa del 2020 spetta al datore di lavoro, e le nostre cooperative devo predisporre le istanze per un numero elevato di lavoratori. Per questo è indispensabile un differimento dei termini. Non vorremmo che per procedure burocratiche troppo lunghe, il settore restasse escluso da risorse economiche vitali per tamponare l'emergenza». Ecco quindi che la cooperazione ha deciso di rivolgere un appello al ministero del Lavoro per prolungare i termini della scadenza per presentare le domande fissata al 28 febbraio cosicché ci sia tutto il tempo per il comparto di accedere ai 20 milioni di euro previsti dal decreto interministeriale numero 1 del 3 febbraio. A sostenere la posizione dell'Alleanza nella lettera al ministro Andrea Orlando ci sono anche le organizzazioni armatoriali e sindacali.

