Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TURISMOROVIGO Una bellissima struttura lungo l'argine del Canalbianco, a sole due ore di navigazione dal mare e ad una manciata di minuti di auto dal centro città, che però è chiusa. Il porticciolo turistico di Rovigo, situato in zona Interporto, è una sorta di buco nero costato la bellezza di un milione e 700mila euro di fondi europei ma mai effettivamente utilizzato per gli scopi per i quali è stato realizzato. Avrebbe infatti dovuto...