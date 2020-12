Le scuole medie Parenzo e del Conservatorio Venezze si fanno conoscere ai futuri studenti. In vista del periodo di iscrizioni che si aprirà il prossimo 4 gennaio, le due scuole secondarie di primo grado che fanno parte dell'Istituto comprensivo Rovigo 2 aprono le porte, anche se solo virtualmente, alle famiglie interessate ad avere una prospettiva quanto più ampia possibile sull'offerta formativa a disposizione dei ragazzi. Gli incontri formativi in modalità a distanza saranno realizzati tramite lo strumento delle videoconferenze, accedendo attraverso il computer o lo smartphone da casa propria. Per partecipare, l'Istituto comprensivo ha messo a disposizione, nel proprio sito internet www.icrovigo2.edu.it, un link al quale collegarsi per accedere alle videoriunioni. Gli incontri sono stati fissati nelle seguenti date: per la scuola media Parenzo lunedì prossimo, 21 dicembre, dalle 18 alle 19, e per il conservatorio Venezze il 22 dicembre sempre dalle 18 alle 19. «Si offre così alle famiglie si legge in un comunicato dell'Istituto comprensivo - un'occasione per avere un quadro preciso dell'organizzazione e di come si svolge la didattica, per poter scegliere serenamente la scuola in cui far crescere i propri figli». Le iscrizioni, come da circolare del Ministero dell'Istruzione, per qualsiasi ordine di scuola, si chiuderanno il 25 gennaio 2021.

E.Bar.

