PORTE APERTE

OGGI E DOMANI

ALLA SICHIROLLO

(F.Cam.) Due giornate per conoscere la Scuola Cattolica Giacomo Sichirollo, istituto comprensivo paritario che si trova in via Sacro Cuore 37 e si articola in Centro infanzia, ovvero il nido e la materna, Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado. L'open day, la giornata della scuola aperta, pensata per favorire le iscrizioni, si sdoppia: Domani dalle 9 alle 12 sarà possibile visitare la primaria e la secondaria di primo grado, meglio note come elementari e medie, mentre sabato, sempre dalle 9 alle 12, la scuola dell'infanzia, ovvero nido e materna. I genitori interessati potranno incontrare gli insegnanti, toccare con mano il metodo senza zaino, visitare le aule, i laboratori, e conoscere le iniziative della scuola.

VENERDÌ CULTURALI

LA RICETTA PER IL SUCCESSO

CON IL PROFESSOR CHILANTI

Scopo, motivazione e comunicazione, saranno i temi trattati nel secondo Venerdì Culturale del CPIA di Rovigo. Il titolo della conferenza del 17 gennaio è Il successo in ogni ambito della vita e relatore della serata sarà il professor Paolo Mario Chilanti. Il professore dimostrerà come la mancanza di uno scopo nelle nostre attività, da quelle quotidiane a quelle più importanti, e la difficoltà a stabilire quali sono gli obiettivi intermedi possono portare il nostro cammino nella vita ad essere paragonato ad una nave che resta in porto a lungo (e non è nata per questo) oppure che salpa, ma senza una meta precisa, senza una rotta prestabilita. Raggiungere il successo significa preparare prima tutto ciò che può servire e prevedere qual è la direzione da prendere per ottenere risultati in ogni ambito. Nel corso della serata si scoprirà quali sono i pensieri e le azioni da realizzare, cosa è più opportuno fare per stare bene con noi stessi e con gli altri. Soprattutto come superare le difficoltà che si incontrano, passo dopo passo, sul percorso. Al termine della conferenza il professore risponderà alle domande. L'appuntamento è venerdì 17 gennaio 2020 alle ore 20.30, presso la sede del CPIA di Rovigo, in via Mozart, 8.

