OPEN DAY

ROVIGO Scuola aperta alle visite anche in tempo di emergenza sanitaria. La scuola dell'infanzia Pio XII, in vicolo Ciro Menotti aprirà le proprie porte domani e sabato 19 dicembre in occasione dei consueti Open day. Le visite, programmate dalle 9 alle 18, si potranno effettuare in presenza solo ed esclusivamente su prenotazione telefonando ai numeri 328 7466654 o 0425 200028. La struttura, che accoglie i bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni, ha due sezioni: Primavera che ospita un massimo di 10 bambini dai 24 ai 36 mesi e la scuola dell'infanzia che accoglie bambini dai 3 ai 6 anni divisi in piccoli gruppi omogenei. Le attività proposte ai piccoli comprendono svariati laboratori tra i quali inglese, musica, musica etnica, attività motoria, metodo analogico proposti sia dagli insegnanti sia da specialisti esterni. La scuola dispone inoltre di una mensa interna organizzata secondo le linee guida approvate dall'Ulss 5 polesana. Aperture dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16, con la possibilità di un prolungamento di orario dalle 16 alle 18. Nel corso dell'anno, grazie alla collaborazione dei genitori, si potranno organizzare piccoli eventi.

