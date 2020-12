ADRIA

L'arte ad Adria si dimostra più forte del Covid 19. Andare al museo, visitare una mostra e ammirare un'opera sono al momento vietate, ma il museo on-line è gratuito e aperto, senza rischio di contatto sociale. In attesa di poter nuovamente visitare le mostre di persona, la struttura apre le porte ai visitatori virtuali con la proposta Il museo dal divano: un'offerta gratuita, senza limiti orari, al riparo dalle code in ingresso e dall'affollamento. Un'alternativa davvero interessante a una visita reale. In più, togliendo il limite della distanza, si può viaggiare davvero ovunque.

L'INIZIATIVA

La struttura di via Badini in questi giorni ha aperto le porte anche dei suoi depositi. «Forse non tutti sanno - spiega la direttrice Alberta Facchi - che parte del loro contenuto è on-line. Nei prossimi mesi lo sarà ancora di più. In attesa sia pubblicato presto il repertorio di schede ministeriali, il visitatore, stando comodamente seduto sul proprio divano, può navigare e consultare le 726 schede di reperti di Adria presenti nel catalogo dei Beni culturali della Regione Veneto». In rete i visitatori potranno trovare anfore, lucerne, dadi, olle, fibule, bicchieri, balsamari, statuette, laterizi e tanto altro ancora. Il tutto è corredato di ricche immagini e scheda dettagliata. L'operazione è frutto di una sinergia e una collaborazione tra Regione e Ministero. «Si tratta di un utile strumento per studiosi e curiosi in questo periodo», conclude Facchi. Già a marzo-aprile il museo si era reso protagonista di una iniziativa simile proponendo una visita virtuale all'interno delle sale lanciando gli hashtag #unsaccodistoria e #museichiusimuseiaperti per stare vicino al proprio pubblico e per non fermare la cultura, con approfondimenti sulla Tomba della biga, la sepoltura rinvenuta nel 1938 alla necropoli del Canalbianco.

VISITA VIRTUALE

Molto gettonata era stata anche la possibilità di visitare l'Adria del periodo etrusco e di esplorare un'abitazione di quell'epoca ritrovata in via ex Riformati presso l'ospedale vecchio e il museo stesso, ricostruita in 3D grazie al progetto Parsjiad. Nel filmato corredato di schede venivano spiegate le tecniche realizzative e si potevano visitare gli interni. Sempre durante il lockdown erano state messe in rete una serie di idee a portata di link e numerosi video archeologici. Parte di queste iniziative erano, e sono, dedicate anche ai più piccoli, i cosiddetti Junior Museum's friends. Anche oggi se si vuole conoscere come venivano costruite le strade romane si può visionare un filmato sulla via Annia o ammirare un video sull'ambra promosso da Studio D archeologia didattica museologia. Non mancano le storie sull'acqua e giochi legati al mondo etrusco. Si possono infine conoscere gli stili di vita degli etruschi grazie al progetto Scrittura e società nell'Etruria padana dell'Università di Bologna.

Guido Fraccon

