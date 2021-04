Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RACCOLTA RIFIUTIROVIGO La raccolta dei rifiuti porta a porta sbarca in città, partendo dai quartieri. Il nuovo sistema di raccolta, già attivo dal 2018 nelle frazioni, sarà infatti presto avviato anche a San Pio X e in Tassina. L'obiettivo è aumentare la percentuale di raccolta differenziata, realizzando una sostanziale riduzione della frazione di rifiuto secco non riciclabile e migliorando la qualità della plastica, carta e vetro che...