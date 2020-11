RACCOLTA RIFIUTI

ROVIGO Nella Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, a cui aderisce anche l'Amministrazione comunale di Rovigo, l'assessore all'Ambiente Dina Merlo annunciato che nel 2021 «partiremo sicuramente con la raccolta differenziata nei primi due quartieri ed entro l'inizio del 2022 speriamo di farcela anche con tutti gli altri». Dopo l'introduzione della raccolta casa per casa nelle frazioni, dal prossimo anno, quindi, toccherà anche a Rovigo, ad esclusione del centro storico per la quale «sarà valutato un accurato sistema dedicato».

RIDUZIONE DEGLI SCARTI

Dal 21 al 29 novembre ricorre l'iniziativa europea condivisa anche dal Comune, il quale mette in evidenza come questo sia un obiettivo di carattere generale, riguardante la salvaguardia dell'ambiente, la riduzione degli sprechi, ma anche una maggiore economicità dei servizi pubblici e la riduzione dei costi per cittadini e aziende, oltre alla realizzazione di una economia sostenibile e più circolare.

SVOLTA NECESSARIA

Sul tema del riciclo, però, Merlo sostiene che la città abbia «ancora molti margini di miglioramento, pur avendo già intrapreso con successo il porta a porta nelle frazioni ed avendo oggi la possibilità di espandere le modalità più efficaci di raccolta anche nei quartieri e, infine, nel centro storico, garantendo così sistemi efficienti e adatti alla specifica realtà locale».

RIDUZIONE DELLE TARIFFE

Il raggiungimento di alti livelli di riciclaggio permetterebbe non solo di aiutare l'ambiente, ma anche le tasche dei cittadini, intervenendo su una riduzione delle tariffe di gestione della raccolta e sull'avvio di un'economia circolare che in altre realtà sta dando ottimi risultati economici. «In questi ultimi anni a livello regionale sono stati fatti grossi passi in avanti nella raccolta e smaltimento dei rifiuti - prosegue l'assessore Merlo -, ma un dato che non si riesce a migliorare è l'aumento continuo della produzione di rifiuti, anche se questo risulta via via sempre meno marcato. Certamente, questo ha a che fare con gli stili di vita, ma soprattutto con l'organizzazione della distribuzione e della commercializzazione, particolarmente con i sistemi di imballaggio, confezionamento e con la tipologia dei materiali. Non c'è dubbio che, oltre a migliorare la percentuale di differenziazione dei rifiuti, con la riduzione del secco non riciclabile e un aumento sempre in percentuale delle frazioni riciclabili che possono avere un valore economico come carta, vetro e plastica, bisogna anche puntare prioritariamente alla riduzione quantitativa della produzione dei rifiuti. Una minore produzione di rifiuti passa attraverso la cosiddetta economia circolare, cioè attraverso riduzione degli sprechi, l'uso di prodotti e materiali con un ciclo di vita più lungo, che possano essere riutilizzati o inseriti in processi virtuosi di trasformazione, con l'uso di imballaggi compostabili e biodegradabili».

Alberto Lucchin

