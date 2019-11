Ponte Roda, la Noce ora critica i cassonetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ISOLE ECOLOGICHEROVIGO I cassonetti della spazzatura di Ponte Rodà costituiscono un intralcio per i pedoni e un brutto biglietto da visita per i turisti che arrivano in città. A sollecitare il problema, nei giorni scorsi, il consigliere della Lega Valentina Noce. Il sindaco, in questi giorni, ha comunicato all'avvocato Noce che Ecoambiente è stata interessata al fine di effettuare una valutazione sulla situazione esistente che consenta di verificare se si possa trovare un'idonea soluzione rispetto ai diversi interessi in gioco. «Il Comune...