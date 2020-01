Ponte Marabin, un 2020 da gustare

NUOVI ARRIVI

ROVIGO Con il 2019 più di qualche negozio storico della città ha abbassato definitivamente la serranda. Tra questi, la storica Pupazzeria di Corso del Popolo, un luogo simbolo, fin dagli anni 90, per i bambini e gli adolescenti di tutta la provincia. Pochi metri più in là, a chiudere, dopo 60 anni di attività, anche la formaggeria di via Bonatti. Chiusi anche due negozi, Intimissimi ha lasciato infatti il Corso per trasferirsi in piazza Vittorio Emanuele II, al posto del negozio Quadri (a sua volta traslocato vicino all'ex libreria Pavanello), mentre un altro negozio di abbigliamento della piazza ha chiuso sempre a fine anno.

Rovigo si prepara però a due grandi aperture: nella zona di ponte Marabin si insedieranno infatti il supermercato tedesco Aldi e il re polesano dei panettoni e della pasticceria in generale Borsari, già presente con il risto-bar pasticceria e vendita al dettaglio a Badia Polesine. Ancora in sospeso, invece, la riqualificazione dell'ex Genio Civile, in Corso del Popolo, di proprietà della Regione, venduto, secondo indiscrezioni, ad un imprenditore che avrebbe l'intenzione di realizzare, al primo e secondo piano dell'edificio, una serie di negozi su cui avrebbero già puntato gli occhi alcune grandi catene.

