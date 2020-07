URBANISTICA

ROVIGO Cambia volta un punto di accesso della città, ma cambia anche rispetto a quanto previsto. Borsari, infatti, per il momento non aprirà un punto vendita. La nota industria dolciaria di Badia ha rinunciato all'acquisto dell'area commerciale che si trova all'altezza di ponte Marabin, dove era prevista la realizzazione di una caffetteria con la vendita diretta di prodotti come quella presente a Badia, dove si trova anche lo stabilimento per la produzione del marchio che esporta dolcetti e panettoni in 62 Paesi. Il maxi progetto prevedeva la riqualificazione commerciale dell'area tra via Amendola e via Petrarca, negli spazi dove un tempo sorgeva l'ex Billa con la realizzazione di un nuovo supermercato e sul fronte della rotatoria, di una caffetteria della Borsari con annessi magazzini per la vendita diretta.

SVOLTA NEGATIVA

A fermare gli storici imprenditori che a gennaio si erano detti pronti a sbarcare in città con un nuovo punto vendita, è stata però l'emergenza Covid. «Avevamo la firma per l'acquisizione dell'area commerciale accanto a ponte Marabin il giorno dopo del lockdown - spiega l'amministratore delegato della società Andrea Muzzi - dopo un'attenta valutazione con il consiglio di amministrazione, abbiamo ritenuto di rinunciare all'investimento dal momento che la situazione si presentava alquanto incerta a causa della pandemia».

L'azienda, negli ultimi anni in forte crescita con un fatturato annuo che si aggira intorno ai 45 milioni, era sul punto di fare l'importante investimento nel capoluogo, ma ha rinunciato al progetto a causa dell'incertezza provocata da quello che per tutto il mondo, è stato un fulmine a ciel sereno, la pandemia. «Abbiamo lasciato a malincuore - continua il numero uno dell'industria dolciaria - stavamo da tempo cercando una struttura commerciale a Rovigo e l'avevamo finalmente trovata. Poi è scoppiata la pandemia con il lockdown, un momento incerto per fare investimenti così importanti. Con il senno di poi, ci è dispiaciuto molto non realizzare quel progetto, ma era difficile fare previsioni relative alla possibilità di tenere aperto un locale nelle condizioni che si presentavano a marzo».

LA CRISI

La pandemia sta incidendo negativamente sul fronte delle esportazioni relative alla ricorrenze. Dopo le perdite del periodo pasquale, anche gli ordini per Natale stanno subendo ripercussioni. «In questo momento - spiega Muzzi - non si può parlare di post Covid, ci sono grosse incertezze sul fronte degli ordini di Natale, in particolare dagli Stati Uniti e dal Sud America, ancora nel cuore dell'emergenza».

Il bar pasticceria di Badia, grazie anche alle iniziative che l'azienda ha promosso , ha registrando una buona ripresa, anche se deve fare i conti con il calo della pausa pranzo dovuta allo smart working. «Non credo a un secondo lockdown in autunno - spiega Muzzi - una nuova chiusura sarebbe devastante a livello economico per il Paese».

Il sogno di vedere in città l'apertura di un locale e punto vendita del noto marchio dolciario sembra non essere dal tutto sfumato, in quanto il colosso pare già abbia puntato gli occhi su una nuova area. «Apriremo di sicuro in città - chiude Muzzi - non abbiamo abbandonato il progetto. Siamo stati fermati solo dal Covid. Il sogno rodigino non è tramontato».

Sono invece iniziati i lavori per la realizzazione del supermercato Aldi, la catena tedesca in espansione nella provincia, pronta ad aprire i battenti all'ex Vivo, poi Billa e Standa. Al posto della caffetteria (nell'ex ristorante Il trullo) dovrebbe sorgere invece un punto vendita di detersivi e prodotti per l'igiene. Nell'area accanto all'Aldi si farà anche un ampio parcheggio. Non solo. «Una volta concluso i cantiere - spiega l'assessore alla Viabilità Giuseppe Favaretto - è prevista una variazione delle viabilità della zona, ma non subito. I privati, in particolare il supermercato, effettueranno una modifica dell'accesso, migliorandolo grazie all'abbattimento di fabbricanti esistenti».

Roberta Merlin

