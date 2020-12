VIABILITÀ

ROVIGO Sta creando qualche problema la nuova viabilità di fronte al supermercato Aldi, aperto da un paio di settimane tra via Amendola e via Petrarca, a lato della rotatoria di ponte Marabin. In particolare durante il fine settimana e negli orari di maggiore frequentazione dell'area commerciale, più di qualche automobilista ha segnalato una certa pericolosità creata dai veicoli che escono dall'area senza rispettare la viabilità, creando disagi a chi è già nella rotatoria.

Le problematiche legate alla nuova viabilità della zona saranno valutate dall'amministrazione comunale e dall'assessore alla Sicurezza Patrizio Bernardinello. Fortunatamente nell'area in questione non si sono verificati sinistri, ma più di qualche cittadino sta segnalando la pericolosità dell'incrocio dovuto a qualche automobilista indisciplinato che non rispetta precedenze e segnaletica a terra. La riqualificazione della zona che si trova a pochi passi dalla stazione dei treni e dove un tempo era collocato un altro supermercato, dal Vivo al Billa alla Standa, ha visto la realizzazione di un nuovo parcheggio, grazie all'abbattimento di una vecchia abitazione da decenni abbandonata e il fabbricato che ospitava un ristorante, creando una zona a raso con la rotatoria stessa e l'ingresso-uscita per il supermercato che si trova a metà tra via Petrarca e lo svincolo per via Amendola. Sono stati ricavati 70 nuovi posti auto che si sono così sommati agli esistenti.

IL NODO

Proprio questo posizionamento dell'accesso al parcheggio sembra creare difficoltà, perché chi si immette nella rotatoria si trova a pochi metri da via Amendola e si incrocia con chi dalla rotatoria deve svoltare su quest'ultima. La Polizia locale potrebbe dunque presto intervenire per meglio regolamentare la viabilità in prossimità del nuovo supermercato ed evitare disagi alla viabilità, per esempio facendo trasfornmare l'attuale ingresso-uscita in solo ingresso e far fare una uscita più vicina a via Petrarca per dare spazi più lunghi di immissione in rotatoria.

«Mi confronterò con il comandante per valutare eventuali problematiche relative alla viabilità dell'area - assicura l'assessore Bernardinello - e per capire se c'è o meno la necessità di rivedere qualche aspetto relativo alla sicurezza dell'incrocio».

Il nuovo supermercato dai primi giorni in cui ha aperto ha avuto un boom di clienti, grazie alle offerte della nota catena. Dal 2018 Aldi è presente in Italia con una sede operativa a Verona, due centri di distribuzione a Oppeano (Verona) e Landriano (Pavia) e una rete in espansione di punti vendita sul territorio nazionale. Fa parte del Gruppo Aldi Sud, realtà di riferimento della Grande distribuzione organizzata a livello internazionale, presente con oltre 6.500 punti vendita in 11 Paesi e quattro continenti. Accanto all'Aldi, nel progetto iniziale di riqualificazione della zona doveva sorgere una sede della nota rivendita e pasticceria Borsari, il famoso marchio di Badia Polesine che esporta le specialità in tutto il mondo. Dopo lo scoppio della pandemia, i noti pasticceri hanno deciso di rinunciare al progetto. Presto, al posto del bar pasticceria, dovrebbe sorgere un secondo supermercato che propone prodotti per l'igiene della casa e della persona. Il che aumenta la necessità di una viabilità sicura.

Roberta Merlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA