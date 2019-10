Ponte dei Guzzi, più vicini i cantieri per la sicurezza

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONCADIRAMEROVIGO Presto inizieranno i lavori di sistemazione e consolidamento del ponte dei Guzzi a Concadirame. La ditta responsabile del cantiere ha 120 giorni per ritirare il permesso di costruire dagli uffici del Comune, dopodiché potrà lavorare in accordo con il Consorzio di Bonifica per abbassare il livello dell'acqua del Ceresolo per poter agire in sicurezza. Il progetto di sistemazione è stato discusso per anni dalle passate Amministrazioni, un tema sollecitato più volte sia da Angelo Montagnolo (Pd) e, negli ultimi anni, dall'ex...