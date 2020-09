PETTORAZZA

Ultimissimo appello per il ponte sulla Bresega di Botti Barbarighe nel territorio di Pettorazza Grimani. Se gli automobilisti continueranno a fare gli indisciplinati, spostando i new-jersey collocati circa un anno fa sul manufatto stradale per non far passare i mezzi pesanti, il Comune si vedrà costretto, suo malgrado, a chiudere il ponte. Nel frattempo, il sindaco Gianluca Bernardinello invita i cittadini a fotografe i trasgressori. «A seguito di una verifica sul ponte sulla Bresega- spiega Bernardinello - già chiuso al traffico pesante ancora dal settembre dello scorso anno, è emerso che il manufatto presenta uno stato di degrado strutturale più marcato rispetto a 10 mesi fa. La struttura portante si è ulteriormente compromessa. Tutto questo a seguito del transito continuo di mezzo pesanti, che nonostante il posizionamento di new-jersey, avviene in quel tratto. I new-jersey vengono continuamente spostati da ignoti. Venerdì abbiamo effettuato l'ultimo riposizionamento. Ai prossimi spostamento, mi vedrò mio malgrado costretto ad emettere ordinanza di chiusura totale del ponte e sarà interdetto il transito a qualsiasi mezzo».

RISCHIO CEDIMENTO

La situazione è precaria per la tenuta del ponte. «Invito pertanto tutti - conclude il sindaco Bernardinello - a usare il buon senso. Capisco che fare il giro costi tempo e denaro ma ne vale della sicurezza. Spero che il mio invito sia raccolto. Invito chiunque veda qualche mezzo pesante passare a chiamare il 112. Se riesce faccia delle foto se possibile anche della targa e me le mandi». L'amministrazione comunale del paese dei Grimani ha già in cantiere la costruzione di un nuovo ponte.

L'opera prevede un impegno di spesa di 430 mila euro. 380 mila saranno finanziati dal Ministero grazie a un finanziamento arrivato a gennaio di quest'anno, relativo a Contributi ai Comuni per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio anno 2020 mentre la restante somma, pari a 50mila euro, sarà prelevata dalle casse comunali. L'operazione dovrebbe partire nel 2021.

G.Fra.

