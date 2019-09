Ponte Asino, è in funzione il semaforo intelligente

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

INCROCIO PERICOLOSOROVIGO A un mese dall'installazione, è stato attivato il nuovo semaforo di Grignano, tra la trafficata via Forlanini, via Ponte Asino e via Busovecchio. I lavori erano iniziati già a fine aprile, a luglio sono state installate le lanterne semaforiche che regolano l'attraversamento pedonale. È un sistema intelligente di regolazione della circolazione, dal momento che il rosso scatta qualora vi si stiano approssimando veicoli oltre il limite di velocità consentito oppure debbano attraversare dei pedoni.SICUREZZAÈ stato...