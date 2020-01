POMPIERI PROTAGONISTI

ROVIGO La magia della Befana unita al fascino del lavoro dei vigili del fuoco: il binomio, con l'aggiunta di caramelle a profusione, è stato, come al solito, inevitabilmente vincente. Ieri, fra le tante celebrazioni di una giornata fra le più dolci dell'anno, anche la tradizionale manifestazione organizzata dai vigili del fuoco di Rovigo. Nel piazzale del Comando provinciale di via dell'Ippodromo, decine e decine di bambini hanno infatti seguito col naso all'insù non il rogo della Befana, ovvero il tradizionale brusavecia, ma, all'opposto, il salvataggio di Befana e Befanon da un incendio, simulato con dei fumogeni, sul tetto del castello di esercitazione della caserma, un alto palazzo. L'arrivo dell'autoscala, a sirene spiegate, ha calamitato l'attenzione in un crescendo di emozioni.

TUTTI IN SALVO

Nessuno si è bruciato e le fiamme sono state domate. Perché questo è il lavoro dei pompieri. Ma, soprattutto, il cesto dell'autoscala, con un vigile del fuoco, ha poi raggiunto i due figuranti mascherati per l'occasione, che a propria volta avevano con sé un cesto, pieno di doni e dolciumi vari, che una volta scesi a terra hanno poi distribuito ai piccoli spettatori festanti, affascinati dallo spettacolo cui hanno assistito con trepidazione e attenzione. Una manifestazione che simula un'attività quasi quotidiana dei vigili del fuoco e che rinnova una tradizione che contribuisce a rinsaldare il legame già di per sé fortissimo che il corpo ha con la cittadinanza.

DISEGNI ARTISTICI

Fra l'altro, a corredo del salvataggio della Befana, anche il precedente momento di aggregazione, con la premiazione del concorso artistico, sempre riservato ai bambini, i cui disegni dei pompieri e dei loro mezzi tappezzavano i muri della palestra del Comando, che tra l'altro ospitava, ulteriore meraviglia nella meraviglia, anche la mirabile esposizione di presepi artistici realizzati dal capo reparto Massimo Brancalion e dal capo reparto, ora in pensione, Giuliano Masin. Nella cerimonia di premiazione dei piccoli, un momento per salutare anche le famiglie dei vigili del fuoco. A dettare il ritmo della manifestazione, il comandante provinciale Giorgio Basile, con il supporto prezioso dell'Associazione nazionale vigili del fuoco. L'Epifania, che tutte le feste si porta via, chiude anche il periodo di celebrazioni e manifestazioni organizzate dai vigili del fuoco di Rovigo, che quest'anno, dalla festa di Santa Barbara in poi, sono riusciti ad aumentare il coinvolgimento della cittadinanza nelle varie iniziative.

Francesco Campi

