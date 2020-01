Polveri oltre i limiti Si rischia il rosso

ALLARME POLVERI

ROVIGO Continua l'incredibile quantità di smog a Rovigo, maglia nera del Veneto per l'inquinamento atmosferico, seguita da Cittadella ed Este, in provincia di Padova, e Legnago, nel Veronese. In queste quattro zone, da venerdì 3 gennaio, come previsto dall'accordo interregionale del Bacino Padano che detta le linee guida per le città di oltre 30 mila abitanti, è attivo il codice arancione. In molti, anche senza guardare i dati riportati sul sito internet dell'Arpav, in giro per il centro città commentano di sentire un continuo odore di fumo, di affumicatura, sui propri vestiti anche senza essere schiavi del tabagismo.

Uno dei tanti effetti collaterali prodotti dall'incredibile quantità di polveri sottili rilasciati dagli impianti di riscaldamento domestico e dai tubi di scappamento degli autoveicoli. Giovedì, a causa del quarto sforamento consecutivo delle concentrazioni di polveri sottili avvenuto a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno (gli sforamenti complessivi sono già stati sei), l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale è stata costretta a imporre il codice arancione. In realtà, però, questo non si è tradotto in un blocco dei veicoli alimentati a gasolio appartenenti alla categoria Euro 4 o inferiori, perché l'ordinanza comunale per ridurre l'inquinamento atmosferico è sospesa durante le festività natalizie e quindi le limitazioni al traffico scatteranno esclusivamente da martedì 7 gennaio.

L'Amministrazione comunale rodigina, come tutte le altre che aderiscono al Piano interregionale per il contrasto all'inquinamento durante l'autunno e l'inverno, applica il semaforo di allerta della qualità dell'aria su disposizione delle Agenzie regionali ambientali. Non c'è alcuna volontà di incidere sulle tasche dei cittadini per elevare multe, ma di cercare di limitare la produzione di particelle microscopiche cancerose (gli studi hanno ormai dimostrato la relazione tra l'aumento delle polveri sottili e il numero di tumori del polmone, indipendentemente da altri fattori) in base ai dati sui livelli di inquinamento registrati dalle centraline diffuse sul territorio.

La postazione di rilevamento a Rovigo è in largo Salvo D'Acquisto (meglio nota come rotatoria di Marabin) e negli ultimi otto giorni solo una volta i dati relativi ai Pm10 si sono attestati sotto il livello massimo consentito dei 50 microgrammi per metrocubo d'aria (il 28 dicembre con 47 microgrammi), ma per il resto la media giornaliera di smog è stata di 70,5 micogrammi di polveri sottili sospese per aria. Al di là del picco di 109 microgrammi rilevato il primo giorno dell'anno, da inizio 2020 non si è mai scesi sotto gli 80 microgrammi di sostanze che ogni giorno respiriamo e che danneggiano la salute. Martedì mattina, al termine delle quasi due settimane di festività invernali, l'ordinanza per la limitazione della proliferazione delle polveri sottili tornerà effettiva e sarà già attivo il codice arancione. Il fatto è che intorno alle 11 di quello stesso giorno l'Arpav diramerà il primo dei suoi due bollettini settimanali e in base alle loro analisi potrebbe ritenere opportuno far scattare dal giorno successivo il codice rosso: fermi in garage tutti i mezzi privati e commerciali alimentati a gasolio dalla categoria Euro 4 in giù. Sostanzialmente, metà del parco auto di Rovigo sarà costretto a rimanere fermo, con l'obiettivo di porre un freno all'inarrestabile inquinamento, una caratteristica purtroppo tipica della Pianura Padana.

L'unico modo per contrastare questa situazione sarebbe l'arrivo del maltempo. Pioggia e vento aiuterebbero a spazzare via lo smog. Anche se, in realtà, la vera soluzione sarebbe quella di aumentare il verde in città, facendo fare agli alberi il proprio lavoro di pulizia dell'aria, ma secondo i dati diffusi lo scorso settembre dall'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, a Rovigo il cemento impera e solo nel 2018 c'è stato un aumento del consumo di suolo del 18%. Ben 1.961 ettari di terreno in cui non cresceranno più alberi in grado di pulire l'aria.

