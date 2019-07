Polo natatorio, trattativa in salita con Unipol Banca

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASO PISCINEROVIGO «Inutile nasconderlo, la precedente Amministrazione aveva creato un clima conflittuale e questa cosa va smarcata con un po' di tatto, perché abbiamo la necessità di instaurare un clima di collaborazione reciproca, anche se siamo dalla parte opposta della barricata». Inizia in salita la trattativa fra Comune e Unipol Banca, l'istituto bancario al quale Palazzo Nodari deve pagare un debito da 6,7 milioni di euro per il polo natatorio. Il primo cittadino spiega di avere già iniziato i colloqui per arrivare a una rapida...