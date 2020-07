POLO NATATORIO

ROVIGO Sistemare il Polo Natatorio costerà a Palazzo Nodari 2 milioni di euro. È il costo indicato dal settore Lavori Pubblici di Palazzo Nodari al termine di un sopralluogo avvenuto nell'impianto. La cifra emerge dalla delibera del Consiglio comunale del 10 aprile, la prima seduta consiliare esclusivamente online avvenuta in pieno lockdown. Il documento in questione, come sempre, è stato pubblicato sull'albo pretorio, ma parte di questo è secretata a tutela del Comune sino al termine dei procedimenti giurisdizionali coinvolti.

TRANSAZIONE

Durante quella discussione, avvenuta a porte chiuse tra i soli consiglieri, assessori e tecnici comunali, è stato illustrato l'accordo proposto alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna per chiudere a una cifra più favorevole per il Comune i debiti contratti da Veneto Nuoto, la società che gestiva le piscine di viale Porta Adige. In pratica, il sindaco Edoardo Gaffeo ha chiuso la trattativa a circa cinque milioni di euro nonostante un passivo ben maggiore, che avrebbe potuto mettere a serio repentaglio la stabilità economica dell'ente locale. Un peso che gravava da anni sulle spalle dei rodigini, in virtù di una surroga presente nella convenzione firmata dall'allora Amministrazione di Paolo Avezzù per la realizzazione con un project financing della nuova piscina di viale Porta Po, costata a Veneto Nuoto 10 milioni di euro.

ACCORDO FAVOREVOLE

Senza questo accordo, dalla delibera approvata in Consiglio risulta che l'impegno finanziario cui il Comune potrebbe essere chiamato e rispondere dai contenziosi potrebbe avere un concreto e rilevante impatto sulle casse del Comune, superiore alla soluzione prospettata dal concordato. In otto anni dall'apertura dell'impianto, infatti, si sono accumulate quattro diversi contenziosi che chiedevano all'Amministrazione di pagare complessivamente circa 16.907.433 euro. Una causa con Unipol (rilevata da Bper Banca), una con Aspiag (che ha rilevato il terreno su cui c'era la vecchia Baldetti e accusa il Comune di non avere adempiuto all'obbligo di bonifica prima della cessione), una del 2017 con Veneto Nuoto per vari risarcimenti non ben precisati e un lodo arbitrale sempre con il gestore Veneto Nuoto. Senza questo accordo con la banca, titolare al 90% dei debiti accumulati dalla fallita Veneto Nuoto, non si sarebbe riusciti a uscire da questa situazione senza rimetterci oltre un quarto di tutto il bilancio annuale del Comune.

LA MANUTENZIONE

Tornando alla situazione della struttura di viale Porta Po, sempre dalla stessa delibera risulta che per dovuta conoscenza della situazione di fatto esistente e degli oneri necessari a garantire una corretta manutenzione dell'impianto natatorio e quantificazione dei relativi costi, nonché per una ponderata e più completa possibile valutazione della scelta da fare, l'ufficio tecnico dei Lavori Pubblici ha effettuato un sopralluogo all'impianto sportivo e ha quantificato in linea di massima, salvo maggiore approfondimento da parte del tecnico incaricato, in 2 milioni di euro gli oneri di manutenzione straordinaria per il prossimo decennio.

INTERVENTI IN 10 ANNI

Quindi a ottobre, quando ci sarà finalmente la famosa omologa dell'accordo con Bper Banca e tutta la querelle diverrà un vecchio ricordo, il Comune rientrerà nel pieno possesso della piscina, ma con dei lavori straordinari da svolgere in dieci anni. E alla fine dei conti, considerando che dal 2012 Palazzo Nodari ogni anno ha speso 300 mila euro per poterla utilizzare, la chiusura dell'accordo costerà circa cinque milioni, ma bisognerà spenderne altri due per sistemarla.

Alberto Lucchin

