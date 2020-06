POLO DELLA LOGISTICA

ROVIGO L'emergenza sanitaria non frena il percorso di Amazon verso l'apertura del nuovo centro logistico prevista entro l'autunno, che secondo le previsioni dell'azienda creerà fino a 900 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni. A fare il punto sul futuro polo logistico nella macroarea di Castelguglielmo e San Bellino è Salvatore Schembri Volpe, amministratore delegato di Amazon Italia Logistica.

A che punto sono i lavori di costruzione? L'emergenza sanitaria ha comportato ritardi rispetto al cronoprogramma iniziale?

L'apertura del nuovo centro di distribuzione è prevista entro l'autunno, in linea con quanto anticipato in occasione dell'annuncio della sua apertura. Ovviamente l'attuale situazione di emergenza ha portato a un rallentamento dei lavori di costruzione del nuovo sito. Sin dall'inizio dell'emergenza, noi e i nostri partner che si stanno occupando dei lavori di costruzione abbiamo lavorato a stretto contatto con le autorità locali, modificato numerose procedere e introdotto varie misure di sicurezza per salvaguardare la salute dei nostri dipendenti.

Quali sono i tempi previsti per l'inaugurazione e per l'avvio operativo?

L'apertura del nuovo centro di distribuzione è prevista entro l'autunno, mentre per quanto riguarda la cerimonia inaugurale le tempistiche verranno decise sulla base dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria in corso.

Quante persone saranno impiegate in fase di avvio? Ed è possibile avere una stima dei posti di lavoro stagionali che si creeranno per far fronte alla richiesta in momenti particolari come il Black Friday e il periodo natalizio?

Per quanto riguarda i numeri all'avvio dell'operatività e per supportare il Black Friday, è al momento ancora presto per fornirli. Sono in corso le procedure di selezione per le posizioni manageriali e di supporto: chiunque fosse interessato può candidarsi attraverso il sito https://www.amazon.jobs/en. Stiamo lavorando anche per avviare l'iter di selezione per le posizioni da operatore di magazzino, appena saremo pronti ne daremo notizia.

Quale sarà l'area geografica servita dal centro logistico?

Il centro si focalizzerà sulle consegne ai clienti residenti nel Nordest.

Come sta cambiando e cambierà l'organizzazione degli spazi e del lavoro nel nuovo centro logistico a causa del Covid-19? Sin dall'inizio dell'emergenza, Amazon è intervenuta sulle sue attività per salvaguardare la sicurezza dei dipendenti e continuare ad offrire un servizio alla popolazione in quarantena. Abbiamo lavorato a stretto contatto con le autorità locali per rispondere in modo efficace, assicurandoci di continuare a servire i nostri clienti e prestando attenzione ai nostri dipendenti. Abbiamo modificato la nostra rete logistica, di trasporto, fornitura, acquisti e le procedure per i venditori terzi per dare la priorità allo stoccaggio e alla consegna dei prodotti ritenuti prioritari dai nostri clienti. Per salvaguardare i nostri dipendenti abbiamo incrementato la pulizia di tutti i siti, introdotto il distanziamento di sicurezza di 2 metri (a fronte del metro previsto delle linee guida del Governo), chiesto ai corrieri di restare a distanza dai clienti quando effettuano le consegne, attivato il rilevamento della temperatura corporea in fase di accesso ai siti e distribuito mascherine ai dipendenti. Ringrazio manager e dipendenti per il lavoro svolto in questo periodo, un grazie che è testimoniato anche dall'aumento della retribuzione dei nostri dipendenti fino alla metà di maggio, 2 euro in più all'ora in Italia.

Ilaria Bellucco

