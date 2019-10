CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLIZIA STRADALEFERMATO IN A13FINISCE IN CARCERE(F.Cam.) Doveva scontare 3 mesi e 27 giorni di reclusione, è stato fermato al volante di un furgone Mercedes Sprinter con targa bulgara dalla Polizia stradale della sottosezione autostradale Rovigo A13, a poca distanza dal casello autostradale di Terme Euganee, nel tratto che ricade all'interno del territorio del Comune di Due Carrare. Un controllo come tanti ne vengono fatti quotidianamente. Solo che, una volta inseriti gli estremi del 43enne Adrian Ionita, nato a Galati, in Romania, è emerso...