POLIZIA LOCALEROVIGO Sindaco di Rovigo e giunta hanno condiviso l'idea di procedere nei primi mesi del 2020 a trasferire il comando della Polizia municipale nei locali delle ex scuole Riccoboni in viale Marconi. «Prima sarà necessario completare il trasloco della facoltà di Giurisprudenza dell'università di Ferrara - ha spiegato il sindaco Edoardo Gaffeo -, e ciò avverrà nelle prossime settimane». Da qui l'Amministrazione comunale procederà entro fine ottobre a svolgere un sopralluogo di natura tecnica per verificare gli spazi...