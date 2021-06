Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ADRIAPierantonio Moretto, comandante del corpo di Polizia Locale, presterà servizio per 12 ore settimanali anche nel territorio del Comune di Ceregnano. Moretto è stato infatti autorizzato a collaborare con Ceregnano dal 1. luglio 2021 al 31 dicembre. Presterà la propria attività a Ceregnano, al di fuori del normale orario di lavoro per un monte orario massimo di 12 ore settimanali, fatti salvi i periodi di congedo e i riposi dovuti per...