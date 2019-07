Polizia Locale, il Comune investe su centrale radio e ricetrasmittenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZAROVIGO La giunta Gaffeo ha approvato la partecipazione a un bando regionale per l'accesso a contributi rivolti ad azioni e progetti di investimento in materia di sicurezza urbana, finalizzati ad acquistare nuovo materiale per la Polizia Locale. L'obiettivo è la sostituzione della centrale radio e dei relativi apparati portatili (radio portatile, microfoni da spalla, apparati per microfoni, microfoni per casco), in quanto non compatibili con la rete radio Tetra utilizzati dai corpi di polizia della Regione e il cui costo per la...