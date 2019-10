Polizia locale, formazione sul trasporto degli animali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLIZIA LOCALEROVIGO Quali regole si devono rispettare per trasportare un cane, un cavallo e un vitello? E gli uccelli? Che documenti servono per chi vuole caricare una pecora su un camion? Come si fa a non far soffrire le galline in un lungo viaggio? E un gatto, può stare libero nell'abitacolo di un'auto o si rischia una multa salata?GIORNATA DI STUDIOTutte domande che, apparentemente curiose, rispondono anche a una necessità di conoscenza da parte chi, queste regole, è chiamato a farle rispettare e, per questo, verranno sviscerata nel...