ZONA STAZIONEROVIGO Slitta il trasferimento del comando della Polizia locale da via Oroboni a via Marconi, nell'ex scuola Riccoboni. I lavori per la sistemazione dell'edificio, fino a un paio di anni fa sede della facoltà di Giurisprudenza, e gli interventi per predisporlo all'arrivo dei vigili e degli uffici dei Servizi sociali, attualmente in viale Trieste, saranno infatti completati entro la fine dell'anno.«La Polizia locale si potrà...