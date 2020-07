POLITICHE DI SOSTEGNO

ROVIGO L'Amministrazione Gaffeo riceve il sostegno della Lega per affrontare l'emergenza sociale prodotta dal Coronavirus. Due schieramenti opposti depongono le armi, affinché chi è in difficoltà riceva tutto l'aiuto possibile. Nei giorni scorsi il capogruppo del Carroccio a Palazzo Nodari Michele Aretusini, insieme ai compagni di banco Lorenzo Rizzato e Valentina Noce, ha incontrato l'assessore ai Servizi Sociali Mirella Zambello per affrontare il problema che ora spaventa di più di questo virus, ossia l'impatto che il lockdown ha prodotto sulle tasche dei rodigini.

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE

«Un incontro informale molto costruttivo per parlare di lavoro, di sostegno ai cittadini maggiormente in difficoltà, di buoni spesa e di emergenza abitativa - spiega Aretusini - Siamo stati propositivi e collaborativi, come sempre, ma a maggior ragione lo siamo in questo momento in cui un gran numero di rodigini è in estrema difficoltà. Purtroppo in questi mesi il Comune ha dovuto sostenere una quantità mai vista di persone che non riuscivano neppure a mettere un po' di cibo sulla tavola. In questi mesi abbiamo ricevuto decine di telefonate e messaggi di persone che avevano un estremo bisogno di aiuto da parte del Comune e grazie alla collaborazione con l'assessore Zambello abbiamo trovato una soluzione a tutte queste situazioni difficili. Proprio in momenti come questi il mondo politico dovrebbe essere il più unito possibile per cercare di trovare delle soluzioni per la propria comunità. Ecco perché come gruppo consiliare della Lega abbiamo dato la nostra disponibilità a collaborare con l'Amministrazione comunale, presentando anche diverse proposte concrete».

PROPOSTE CONCRETE

Le proposte del gruppo leghista sono soprattutto di tipo economico, un tema su cui si era consumato un aspro dibattito in aula durante l'ultimo consiglio comunale: «Il Comune deve utilizzare tutte le risorse che ha a disposizione ribadisce Aretusini - Non è accettabile che ci sia un avanzo di bilancio da 5 milioni di euro. Durante l'incontro co l'assessore Zambello abbiamo chiesto, inoltre, che gli 84 mila euro derivanti dal fondo-Covid votato in sede di bilancio previsionale a disposizione per i buoni spesa vengano implementati con più risorse e che vengano distribuiti al più presto».

FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ

«L'emergenza economica purtroppo non è finita e molte famiglie devono ancora percepire la cassa integrazione. Pretendiamo che l'Amministrazione continui l'opera di aiuto, perché l'emergenza non è certo finita e molte categorie di rodigini non sono state sufficientemente aiutate, come i commercianti o gli artigiani, categorie per le quali avevamo chiesto interventi immediati - sostengono i rappresentanti del Carroccio a Palazzo Nodari - Durante l'incontro con l'assessore abbiamo anche parlato del tema lavoro, avanzando la proposta di istituire un tavolo tra servizi sociali e agenzie interinali, in modo da aiutare concretamente chi cerca un'occupazione».

EMERGENZA ABITATIVA

Ultimo, ma non meno importante, è stato il tema dell'emergenza abitativa e quindi della sistemazione degli alloggi-parcheggio: sono almeno 30 gli alloggi comunali che infatti necessitano di interventi. Ringraziamo l'assessore per la disponibilità, ora ci auguriamo di vedere presto risposte concrete per i cittadini e la città».

Alberto Lucchin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA