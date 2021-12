POLITICA

ROVIGO Tra malumori, polemiche e numerose schede bianche, il Pd di Rovigo ha confermato Angelo Zanellato, segretario uscente ed unico candidato al congresso provinciale, alla guida del partito. A certificarlo è stata, all'unanimità, la commissione provinciale, presieduta da Emanuele Ulisse, che ha approvato «la validità di tutti i congressi di circolo e delle elezioni dei segretari provinciale e regionale, i cui risultati sono scaturiti dalle votazioni ultimatesi domenica 19 dicembre».

ALTA PARTECIPAZIONE

Sull'esito dei congressi, la commissione ha fornito, non senza toni trionfalistici, qualche dato: «Gli iscritti al Pd nella provincia di Rovigo sono 1.070, ed oltre il 70% si è recato alle urne, risultato che nel mese di dicembre ed in piena recrudescenza della pandemia è uno straordinario successo di partecipazione, che nella nostra provincia non ha eguali tra le forze politiche più rappresentative, nei numeri delle persone coinvolte e nell'organizzazione predisposta in poche settimane». E ancora: «Tra le svariate centinaia di iscritti che hanno partecipato al congresso, Andrea Martella, candidato segretario regionale veneto, ha ottenuto 732 preferenze, pari al 93,7% dei voti, e Angelo Zanellato, candidato segretario provinciale, 591, pari al 77,7%, ottenendo entrambi una legittimazione incontestabile, a fronte di 48 schede bianche al regionale e 168 al provinciale. Per fare un raffronto con l'ultimo congresso provinciale di quattro anni fa, l'elezione dell'allora segretario, anche in quel caso unico candidato, non raggiunse la soglia del 50% degli aventi diritto».

IL NODO SCHEDE BIANCHE

A guardare i numeri da un'altra prospettiva, però, emerge come circa il 20% dei votanti, in tutto circa 750 sugli oltre 1000 iscritti, abbia preferito votare scheda bianca anziché indicare Zanellato, circostanza che risulta evidente se si confrontano le schede bianche del voto regionale, 48 in tutto, rispetto a quelle del provinciale, ben 168, ovvero più del triplo. Non una casualità, se si considerano le lacerazioni interne al partito emerse anche in occasione delle ultime elezioni provinciali. E di questo la commissione per il congresso, per voce di Ulisse, dimostra di essere consapevole tant'é che commenta: «In occasione di ogni congresso é fisiologico che affiorino malumori e nervosismi, l'auspicio della commissione é che i dirigenti del Pd affrontino con buona volontà e spirito di solidarietà le problematiche emerse ricucendo gli strappi e adoperandosi per rilanciare quanto più possibile l'unità del partito rafforzando il campo riformista del panorama politico polesano». La commissione provinciale ultimerà il proprio compito in occasione della convocazione della nuova assemblea provinciale, indetta per l'8 gennaio dove andranno rinnovate le cariche di presidente dell'assemblea, commissione di garanzia e tesoriere.

Elisa Barion

