POLITICAROVIGO Rovigo promuove Boccia. A pieni voti. Come per Michele Emiliano due anni fa, che aveva ottenuto percentuali bulgare non raggiunte nemmeno nella sua Puglia, le convenzioni dei circoli del Pd di Rovigo, ovvero, per l'astruso meccanismo del congresso dem, il voto degli iscritti per designare i rappresentanti che comporranno l'assemblea che scremerà i candidati che potranno partecipare alle primarie aperte del 3 marzo, ieri hanno incoronato un altro pugliese, Francesco Boccia, bocconiano, antirenziano, marito della forzista Nunzia...