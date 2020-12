POLITICA

ROVIGO «Non mi dimetto, parleremo internamente al partito». Con una frase breve e concisa, l'assessore Erika Alberghini risponde a chi le domanda se ha intenzione di farsi da parte e tende a smorzare la tempesta in cui si trovano lei, la collega di giunta Mirella Zambello e alcuni componenti del gruppo consiliare del Partito Democratico. Rassicurazioni, seppure un po' sornione, arrivano anche dal sindaco Edoardo Gaffeo: «Dentro e fuori la Giunta stiano sereni». Caustico, invece, il segretario provinciale Dem Angelo Zanellato: «Che abbiamo degli assessori in quota Pd l'abbiamo scoperto due giorni fa: che sappia io, ma magari sono male informato, non sono stati proposti dal partito. Da quello che so io sono due tecnici».

ATTACCO DEM

Insomma, a palazzo Nodari c'è bufera. Il partito di maggioranza relativa dello schieramento di Gaffeo è nel trambusto e c'era da aspettarselo visto il lungo travaglio occorso per arrivare all'elezione di Zanellato al vertice della segreteria. Le correnti che da sempre caratterizzano lo schieramento di centrosinistra in questo momento sono sostanzialmente due: chi sostiene Zanellato (la maggioranza) e gli azzaliniani. Questi ultimi, che già alla vigilia dell'assemblea si erano schierati apertamente contro l'ex esponente della Margherita di Porto Tolle, sono quelli che adesso difendono a spada tratta Giovanni Salvaggio, nominato mesi fa revisore dei conti in Ascopiave, la più appetibile tra le partecipate del Comune in quanto a remunerazione. La colpa di Zanellato sarebbe quella di avergli chiesto di dimettersi dal Consiglio comunale, alla luce dell'incarico ottenuto. Invito che il leader Dem ieri ha ribadito ai microfoni di Radio RVD: «Gli ho chiesto di scegliere e non l'ha fatto». Non solo: Zanellato, che smentisce qualsiasi crisi istituzionale, ha però evidenziato che Alberghini e Zambello non rappresentano il Pd in giunta.

IL SINDACO

Gaffeo a stretto giro gli risponde che «la squadra di governo è una mia scelta, fatta in autonomia, ma Alberghini e Zambello sono del Pd, loro fanno parte di quella famiglia e hanno determinate dinamiche interne sui cui non entro. Consiglio e giunta sono su piani e dinamiche diverse. Cambi di assessori? Non c'è un equivalente del calciomercato in un'Amministrazione e non mi è arrivata nessuna richiesta del genere, con Zanellato non ho ancora parlato».

L'OPPOSIZIONE

Su questa situazione l'opposizione non poteva esimersi dal commentare attraverso le parole di Andrea Bimbatti (Forza Italia) e Mattia Moretto (Fratelli d'Italia, ma che nella scorsa amministrazione ha condiviso i banchi dell'opposizione tra le fila del PD): «Se Rovigo dovrà crescere felice a suon di attacchi e veti per la città, intravediamo tempi grigi. L'Amministrazione dei civici, fuori dai giochetti della politica, dopo più di un anno si dimostra già ben preparata a scatenare il gioco delle poltrone, molto meno preparata nel risolvere i problemi della città. Il tempo che investite in discussioni interne dedicatelo alla città, ai rodigini, e magari presenziate un po' di più alla vita pubblica invece di rimanere chiusi nei palazzi a dividervi la torta degli incarichi».

Alberto Lucchin

