POLITICA

ROVIGO «Non ha importanza da dove veniamo. L'importante è dove siamo diretti». È questa, non a caso, la frase che accompagna l'annuncio della nomina dei due coordinatori provinciali di Italia Viva, il partito fondato da Matteo Renzi, che fra sabato e domenica ha celebrato la propria assemblea nazionale: «Partiamo con l'organizzazione provinciale ha detto Renzi nel suo intervento conclusivo - In ogni provincia ci saranno un uomo e una donna a svolgere una funzione di coordinamento: chi vuol fare le correnti torni nel Pd, chi vuol lavorare, resti qui». L'uomo scelto per il tandem alla guida del partito renziano in Polesine è il sindaco di Polesella Leonardo Raito, 41 anni, volto noto della politica polesana, attivissimo sui social e grande comunicatore, professore a contratto di Storia contemporanea all'Università di Padova, presidente del Consiglio di Bacino Polesine, ex assessore provinciale, già membro della segreteria provinciale Ds e fra i fondatori del Pd in Polesine, abbandonato ad agosto, quando ricopriva il ruolo di vicesegretario provinciale, non condividendo le convergenze governative con i 5stelle.

EX FORZISTA

L'altra metà del coordinamento di Italia Viva polesana è invece l'adriese Arianna Corroppoli, imprenditrice e mamma di tre figli, da anni attiva in politica ma non nelle fila del Pd, bensì da Forza Italia, avendo anche ricoperto il ruolo di coordinatrice adriese degli azzurri. Nel suo profilo Facebook ha ancora foto in cui sventolano le bandiere forziste e l'ultimo post, il 29 settembre, è un messaggio di auguri a Silvio Berlusconi. Un percorso analogo a quello di Davide Bendinelli, che da coordinatore regionale di Forza Italia ha partecipato a ottobre all'ultima Leopolda, annunciando poi poco dopo il suo addio a Silvio per Matteo. Se è stato già annunciato che Italia Viva correrà da sola, sfidando Michele Emiliano, alle prossime regionali in Puglia, con la probabilità che lo stesso avvenga anche in Toscana, dove il candidato potrebbe essere lo stesso Renzi, per quanto riguarda le elezioni in Veneto ancora non sembra essere stata presa una decisione definitiva.

E tutti gli scenari, dalla coalizione unica con Pd e civici, come in Emilia Romagna, alla sfida a Luca Zaia in solitario, sembrano aperti. Bruno Candita, fondatore del circolo Democrazia e/è Futuro, attivo a Rovigo insieme ad un secondo circolo, la cui coordinatrice è Maria Truppo, parla di una «bellissima esperienza a Roma: l'assemblea nazionale è riuscita finalmente a consegnare all'opinione pubblica italiana il vero volto di Italia Viva. Non un partito di plastica ma una realtà ricca di contenuti e di proposte che sa dove vuole arrivare. Dal centro nazionale sono stati nominati i due coordinatori provinciali attorno ai quali saremo pronti ad affrontare questa sfida».

F.Cam.

