ROVIGO Laila Marangoni, Sara Biasioli, Andrea Bimbatti, Antonio Laruccia. Questa la squadra con cui Forza Italia si propone agli elettori polesani per le elezioni regionali del prossimo 20 e 21 settembre, mettendo in gioco quei valori politici storici che i candidati hanno rimarcato con forza durante la presentazione pubblica di ieri mattina all'Hotel Cristallo. È una specifica frase di Bimbatti a esprimere appieno la natura di FI nel 2020: «vogliamo spostare il baricentro della discussione politica dalla pancia alla testa».

PROPOSTA MODERATA

Una frase che è l'emblema di una forza politica ancora arrembante ma provata dai risultati deludenti degli ultimi anni, che crede di avere ancora tanto da dare al centrodestra e sa di potersi rivolgersi a quell'elettorato moderato su cui Silvio Berlusconi ha costruito un'intera carriera politica. Uno degli elementi chiave del suo programma politico Forza Italia lo mette già nel proprio simbolo. Infatti, oltre al tradizionale logo e al nome del suo presidente, sul simbolo campeggia la scritta Autonomia. È il coordinatore regionale Michele Zuin a spiegarne il motivo: «Saremo impegnati su questo obiettivo fondamentale. Ricordo che abbiamo voluto noi introdurre il tema dell'autonomia, con un progetto di legge a firma di FI. Ne rivendichiamo paternità e scopo, perché il Veneto è più avanti e c'è la possibilità di richiedere al Governo l'attribuzione delle materie di competenza regionale. Ci candidiamo ad averle tutte quante». Oltre all'autonomia, però, FI guarda alla situazione socio-economica post lockdown: «Se la crisi si è sentita già in questi mesi, nei prossimi sarà anche peggio. È fondamentale avere una Regione forte con una forte rappresentanza del nostro partito forte serve per tutelare impresa e sostenere gli aiuti ai veneti che ne hanno bisogno».

COMPETIZIONE INTERNA

Tutti hanno evidenziato il ruolo di FI in questa campagna elettorale, come ad affermare il proprio peso nella competizione interna con gli allegati Lega e Fratelli d'Italia. «Ci candidiamo a governare il Veneto - Ha precisato Zuin - Il centrodestra non vive senza Forza Italia, il partito che ha fondato lo schieramento. Zaia lo supportiamo ma intendiamo dire la nostra in questa battaglia. FI c'è, vuole esserci e fare la sua figura anche con i candidati di Rovigo».

Sulla stessa linea il coordinatore provinciale e deputato Piergiorgio Cortelazzo: «Rovigo era la provincia con la migliore performance per FI, prima, e il PDL, dopo. Questo significa che c'è un radicamento territoriale, noi contiamo sulla motivazione e lo stimolo di una campagna elettorale irripetibile per far sentire la nostra presenza». Il suo vice e candidato consigliere Andrea Bimbatti ha poi aggiunto che sarà «una battaglia di lealtà e coerenza: rispettiamo il candidato presidente che ha governato la Regione, ma noi siamo autonomi, abbiamo una squadra straordinaria composta da giovani e persone di esperienza». Antonio Laruccia, attuale sindaco di Trecenta, riconfermato due anni fa con circa il 70% dei consensi, è uno dei tre uomini che compongono la cinquina. Oltre a Bimbatti, l'altro collega di lista è il giovane avvocato adriese Giorgio Crepaldi. Due le donne: Laila Marangoni di Taglio di Po e Sara Biasioli di Villadose.

I TRANSFUGHI

Impossibile non parlare dei tanti forzisti fuggiti in FdI, come Cristina Folchini, appena 14 mesi fa in corsa per un posto a Bruxelles proprio con FI. A lei e agli altri che hanno cambiato sponda Bimbatti ieri ha detto: «Siamo un partito liberale, abituati a guardare in casa nostra. La nostra è una battaglia di coerenza e dignità per un partito che ha dato tanto e alcuni se lo sono dimenticato facilmente. Non sta a noi dare giudizi, ma agli elettori».

