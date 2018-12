CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

POLITICAROVIGO «Io con Nadia Romeo non ho nulla da spartire, non faccio inciuci o accordi ambigui». Ad affermarlo è il consigliere comunale Ivaldo Vernelli, che replica a distanza di qualche giorno alle accuse mosse dalla capogruppo del Pd, secondo la quale l'ex candidato alla poltrona di sindaco nel 2015 con il Movimento 5 Stelle non avrebbe dato una mano a interrompere l'Amministrazione Bergamin pochi mesi dopo l'insediamento dell'attuale maggioranza.OPPOSIZIONE IN FRANTUMIMartedì la Romeo aveva convocato una improvvisata conferenza...