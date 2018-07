CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

POLITICAROVIGO «Il gruppo consiliare del Pd necessita di un forte chiarimento: sinceramente, e questo lo dice chi ci ha votato, non siamo sul pezzo da un po' e non posso tollerare considerazioni pesanti che mettono in cattiva luce anche il sottoscritto, per il solo fatto di essere stato eletto in quella lista».Rompe gli indugi Mattia Moretto, il quinto componente del gruppo del Pd a Palazzo Nodari, fino ad oggi rimasto in silenzio di fronte alle diatribe interne al partito innescate dalla scelta di nominare Virna Riccardi, segretaria del...