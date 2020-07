POLITICA

ROVIGO Giorgia Businaro è la nuova capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale. Laureata in Pianificazione urbanistica allo Iuav di Venezia, 37 anni, Businaro è alla sua seconda esperienza a palazzo Nodari, dopo i tre anni di opposizione durante l'Amministrazione Bergamin. La scelta di cambiare il capogruppo è arrivata dopo la decisione di Graziano Azzalin di lasciare questo ruolo. Il consigliere comunale dem, infatti, è consigliere uscente in Regione, dove sta provando a tornare per il terzo mandato. La discussione interna al gruppo consiliare è avvenuta nella serata di mercoledì, al termine di una riunione durata un paio d'ore.

I RETROSCENA

Voci di corridoio interne al partito, però, rivelano un particolare retroscena. Azzalin avrebbe chiesto al vicino di banco in Consiglio comunale Nello Chendi di proporsi come suo successore, ma la proposta pare sia caduta nel vuoto, tant'è che infatti è poi stata scelta proprio la Businaro, eletta all'unanimità. Businaro è la compagna di Diego Crivellari, 45 anni, deputato nella passata legislatura e anche lui candidato al consiglio regionale alle elezioni di settembre. La nuova capogruppo del Pd due mesi fa si è distinta dall'intera maggioranza di centrosinistra quando ha votato a favore alla mozione dell'opposizione (lista civica Menon Sindaco) che chiedeva di anticipare al 2020 il consumo di suolo zero per il Comune di Rovigo.

