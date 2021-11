Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

POLITICAROVIGO Addio candidato unico e Pd sempre più in frantumi. A sfidarsi per la presidenza della Provincia alle elezioni del 18 dicembre saranno infatti il sindaco di Stienta Enrico Ferrarese, l'unico rimasto in corsa fra quanti da mesi erano inseriti nel totonomi, ed il sindaco di Costa Gian Pietro Rizzatello. Tre, invece, le liste per l'elezione del consiglio provinciale, Uniti per il Polesine, Centrodestra per il Polesine e la lista...