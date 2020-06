SERVIZI

ROVIGO Con il 54,57 per cento delle quote di Polesine Tlc, il Consvipo è il socio di maggioranza assoluta. E così, lungo il percorso dello scioglimento anticipato dell'agenzia di sviluppo locale, l'invito ai Comuni polesani da parte dell'amministratore unico di Polesine Tlc, Angelo Zanellato, è di valutare con attenzione il futuro della società costituita nel dicembre 2003 dal Consorzio per lo sviluppo del Polesine come ente realizzatore dell'infrastruttura Rete polesana a banda larga.

GLI INTERVENTI

«Polesine Tlc - ha spiegato Zanellato nella sala consiliare della Provincia - per ridurre il divario digitale del territorio polesano ha realizzato un progetto del valore di oltre 7 milioni di euro senza costare nulla ai Comuni, con un ritorno complessivo per il territorio di 2.120.000 euro. Polesine Tlc ha zero debiti, un capitale sociale sottoscritto e interamente versato di 1.341.850 euro e un patrimonio di oltre 1,7 milioni. È una società con liquidità e ha sottoscritto un progetto di rinnovamento tecnologico con cui si spera per la fine dell'anno di garantire i 100 Mbps, e di aumentare ulteriormente la copertura territoriale grazie al potenziamento di velocità. Inoltre si sta ragionando intorno al futuro delle scuole, per rispondere ai problemi di connessione degli istituti scolastici con una proposta uniforme per tutti».

I NUMERI

Zanellato così ha passato in rassegna i numeri della società, a prevalente capitale pubblico (i soci privati sono Irideos Spa con il 9,43 per cento delle quote e Aiem Srl con l'1 per cento), che somma ai 75 chilometri di cavidotti per fibra ottica i 25 siti radio concessi agli operatori (Irideos, Aesse, Fastweb, Tim, Infratel, Evia, Tiscali ed Eolo) che raggiungono con i loro servizi gran parte del territorio provinciale, ai quali vanno aggiunti il servizio di controllo e di sicurezza (Axitea e Protezione civile) e i collegamenti per reti di videosorveglianza e wifi pubblico.

La superficie totale di copertura della provincia è di 942 chilometri quadrati (52%), mentre la superficie coperta in divario digitale è 410 chilometri quadrati (30%), secondo i dati aggiornati al 2019.

Zanellato ha puntualizzato anche che Comuni e società di servizi per il territorio beneficiano da Polesine Tlc dell'erogazione di circa 180mila euro l'anno di canoni per affitti e concessioni, così il ritorno complessivo per il territorio da inizio progetto è stato di oltre 2,1 milioni di euro.

IL FUTURO

Che futuro attende Polesine Tlc? La società, ha detto l'amministratore unico, «ha bisogno di rivedere la sua impostazione». Potrebbe tentare di trovare accordi con privati, ma restando comunque pubblica. Inoltre, secondo quanto già auspicato da Zanellato in passato, mettere insieme Polesine Tlc e As2 consentirebbe non solo di ridurre i costi di gestione delle due società, ma anche di «realizzare progetti di maggior prospettiva».

SUPPORTO AI COMUNI

Questo «è un auspicio - ha sottolineato il presidente - Polesine Tlc è cresciuta in modo esponenziale, ma ora deve fare un altro salto», guardando agli obiettivi dell'Agenda digitale e ai progetti annunciati dal governo Conte in ottica post coronavirus per la crescita digitale. La società soggetta alla direzione e coordinamento del Consorzio per lo sviluppo punta, così, non solo a continuare il supporto alle amministrazioni locali per studi, progettazione e realizzazione delle infrastrutture telematiche, ma anche a diffondere tra imprese e cittadini le conoscenze tecnologiche e le informazioni che servono a mettere a confronto e valutare le offerte a loro dedicate dagli operatori.

Nicola Astolfi

