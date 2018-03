Polesine terra di prestiti ma con i minori debiti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO STUDIOROVIGO Il Polesine è la seconda provincia del Veneto per numero di persone che chiedono un prestito o un mutuo. In base ai contratti di finanziamento attivi, però, è anche il territorio con il minore indebitamento residuo medio, e quella con l'importo minore (339 euro pro capite) di rata mensile rimborsata.È questa la fotografia scattata dalla Mappa del credito 2017 sui contratti di finanziamento attivi in Italia. Tra le forme di credito che prevedano il rimborso secondo un piano rateale, lo studio ha considerato i mutui, i...