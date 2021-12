Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SICUREZZA SUL LAVOROROVIGO Con la morte del 61enne Paolo Merlin, di Stanghella, il 22 ottobre, sono salite a sei le morti sul lavoro nel 2021 in Polesine. Un incremento del 50% rispetto ai quattro del 2020, ma soprattutto un numero che rapportato alla platea del lavoratori polesani, vede la provincia di Rovigo al primo posto in Veneto, come del resto anche lo scorso anno, per indice di incidenza sugli occupati. Considerando solo gli infortuni...