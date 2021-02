LA RIPARTENZA

ROVIGO Il Polesine dovrà ripartire per la fase post-pandemica con un piano industriale per la Zls da chiudere in primavera, per poi discutere i termini col Governo e cogliere la grande opportunità. Questa la prospettiva tracciata dall'assessore regionale allo Sviluppo economico Roberto Marcato nel suo intervento al secondo appuntamento di IncontraCisl 2.0, il ciclo di dirette Facebook organizzate dalla Cisl Padova-Rovigo. Nell'incontro di ieri pomeriggio dedicato alla ripartenza dell'area Padova-Rovigo l'assessore ha dialogato con la segretaria territoriale Cisl Padova Rovigo Francesca Pizzo e Luigi Bisato, segretario regionale del Pd e sindaco di Noventa Padovana.

ZONA LOGISTICA SEMPLIFICATA

Introdotto dal saluto del segretario Cisl Padova-Rovigo Samuel Scavazzin, che ha accennato alla Zona logistica semplificata (Zls) e a un turismo da valorizzare, l'incontro tenuto in videoconferenza e trasmesso in diretta via Facebook ha toccato alcuni dei temi di rilevanza economico-sociale per le due province. Pizzo ha definito Padova e Rovigo due città in forte evoluzione, con margini di competitività importanti. «Per il Polesine ci auguriamo vengano rispettate le specificità e valorizzate esperienze positive come l'agroalimentare, che come altre filiere può avere sbocchi grazie alla partnership tra Rovigo e Venezia - ha sostenuto la rappresentante sindacale Si tratta di rendere attrattivo un territorio che per effetto di nuovi investimenti ha avuto sviluppi interessanti, ma che vorremmo avesse peculiarità molto meno global».

AREA LOGISTICA

Il riferimento, tra le righe, è al centro di distribuzione Amazon avviato nello scorso ottobre a Castelguglielmo, fattore che ha fatto aumentare l'occupazione in Polesine. «Questo dato è positivo perché tanti hanno trovato lavoro, ma dobbiamo stare attenti: se i consumatori preferiscono comprare da Amazon non fermeremo il mercato, ma dobbiamo trovare modo di dare risposte al commercio di vicinato e restituire vitalità ai centri urbani ha osservato Bisato I distretti del commercio sono in parte la strada giusta, perché piccolo è bello se c'è coordinamento tra tante micro-realtà. Il Polesine deve far proprio uno sviluppo che non fagociti una ricchezza come il turismo lento e di prossimità, che deve convivere con insediamenti produttivi e logistici che non possono depauperarlo».

OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO

Ma è stata soprattutto la Zls il tema al centro dell'incontro sulle opportunità per la ripresa e l'assessore regionale Marcato ha ripercorso i passi fatti finora e fornito alcuni aggiornamenti sul percorso in atto per quella che ha definito un'opportunità enorme. «La Camera di Commercio ha l'incarico di redigere il piano industriale che poi diventerà strumento di dialogo col Governo ha ricordato Abbiamo messo in bilancio 100mila euro per questo scopo, altrettanti ne metterà la Camera di Commercio. Mi auguro che per marzo o al massimo aprile avremo questo documento, poi prenderà il via l'interlocuzione col Governo per definire i dettagli». Marcato ha ricordato le stime di Confindustria, secondo cui la Zls potrà portare nuovi investimenti per 2,4 miliardi di euro e 26mila potenziali nuovi posti di lavoro.

GLI ALTRI FRONTI

Nel corso dell'incontro si è parlato anche di economia verde, grandi appalti e istruzione. I prossimi appuntamenti di IncontraCisl sono in programma il 25 febbraio con un incontro dedicato a Povertà educativa e Covid e giovedì 11 marzo sulla Rigenerazione urbana.

Ilaria Bellucco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

