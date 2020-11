L'indice di trasmissibilità Rt, che si legge erre con t, è un numero, detto infatti anche numero di riproduzione, che dà la misura della potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva, rappresentando il numero medio delle persone che vengono contagiate da ciascun individuo infetto, calcolato sul numero di persone che sviluppano sintomi. Un parametro importante per le misure di contenimento, ma assai difficile da calcolare. Secondo i dati del'Istituto superiore di sanità diffusi venerdì, sono 13 le regioni che superano la soglia critica di 1,5. Piemonte e Lombardia hanno un Rt addirittura superiore a 2. In Veneto il dato è di 1.46, ma ci sarebbero due province, secondo quanto rimbalzato sulle agenzie, che supererebbero 1,5. Una è quella di Treviso, l'altra proprio quella di Rovigo. «Dobbiamo ancora valutare questo dato spiega il dg dell'Ulss Antonio Comostella È un indicatore complesso e fotografa un determinato istante, magari penalizzando chi aveva pochi casi e ne ha scoperti molti da un giorno all'altro. Sinceramente il Polesine continua a mantenere un indice di prevalenza, ovvero il numero positivi ogni 100mila abitanti, che è la metà di quello regionale. La percentuale delle positività sul numero di tamponi eseguiti è intorno all'8% mentre il dato regionale è del 14% e quello nazionale del 19. Credo che sia sempre per lo stesso motivo per il quale abbiamo avuto, anche durante la precedente fase emergenziale, un quadro nettamente migliore rispetto alle altre aree del Centro-Nord, ovvero il grande lavoro che si sta facendo nell'individuazione dei positivi e nell'isolamento dei contatti, portandoli fuori dalla catena di contagio».

F.Cam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA