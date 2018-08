Polesine al palo nei corsi regionali di specializzazione post-diploma

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORSI DI FORMAZIONEROVIGO I percorsi di specializzazione tecnica post-diploma (Its) assicurano in Veneto all'82,5 per cento degli studenti che li frequentano, di lavorare poi nell'azienda dove hanno svolto il tirocinio. Tuttavia in Polesine, nel 2017, non è stato possibile attivare questa opportunità e così Cna Rovigo segnala il rischio che, a causa della scarsa attenzione verso questi percorsi, si possa ampliare la distanza con il resto del Veneto, dove invece i corsi Its hanno ottenuto risultati di efficienza significativi.Gli Its...