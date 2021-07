Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

POLESELLAMUSICA ROCKE GITE IN BATTELLOA Polesella fine settimana denso di appuntamenti. Per Estate a Polesella luglio in musica domani, venerdì, si terrà il 3. concerto della serie con I giullari, gruppo conosciutissimo di musica rock anni 70 e 80. La quarta ed ultima performance si svolgerà il 30 luglio al Circolo Noi di Raccano, in collaborazione con il Centro veneto Esperienze musicali: Enzo Casella intratterrà il pubblico con tromba...