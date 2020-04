POLESELLA

I consiglieri comunali del gruppo di minoranza Polesella Viva Emanuele Ferrarese, Lorena Rossin, Gianluca Marangoni e Alessandro Pampado hanno presentato una mozione per richiedere alcuni interventi urgenti dovuti all'emergenza sanitaria. Prima fra tutte, la richiesta di intervenire immediatamente con operazioni di sanificazione degli ambienti pubblici chiusi: si fa riferimento in particolare agli edifici scolastici, ma senza trascurare le strutture ad alto rischio come la Medicina di Gruppo Morosini e la casa comunale stessa. Viene inoltre richiesto un chiarimento circa l'utilità dell'intervento di sanificazione delle strade «un piccolo intervento che appare quasi esclusivamente pubblicitario». Nella mozione è presente, poi: la richiesta di dotare gli edifici scolastici di strumenti multimediali che possano consentire una gestione efficace dei rapporti scolastici da remoto, «onde evitare di perdere importanti occasioni di modernizzazione».

PROPOSTA

La proposta di sospendere immediatamente tutte le tassazioni comunali, al fine di sostenere le attività commerciali e produttive del paese, messe in ginocchio dalla situazione attuale; la richiesta, all'Amministrazione comunale, di supportare i pendolari, rendendosi garante «di un risarcimento delle spese di abbonamento, sostenute ed oggi inutilizzabili, verso qualsiasi società». Infine si richiede di prevedere la convocazione del Consiglio Comunale «da remoto attraverso supporto tecnologico, al fine di consentire l'operatività della macchina democratica, dato che tali opportunità sono già state previste per il funzionamento della Giunta comunale anche in tale periodo emergenziale».

Sofia Muneratti

© RIPRODUZIONE RISERVATA