Polesani al volante, record di percorrenza giornaliera

RODIGINI ALLA GUIDAROVIGO Quattro primati per i rodigini al volante: maggior numero di chilometri percorsi al giorno, all'anno, più velocemente e trascorrendo più tempo in auto. È quanto emerge dal report presentato dalla compagnia assicurativa UnipolSai in seguito all'analisi dei dati di circa 4 milioni di automobilisti che installano la scatola nera sulla propria autovettura. Il Veneto si è confermato anche nel 2018 la terza regione per chilometri percorsi, con un totale di 12.944, anche se in leggero calo rispetto all'anno precedente, e...